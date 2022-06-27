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Додону предъявлено обвинение в превышении полномочий

15:55
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Экс-президент Молдавии ранее отказался признать вину

Как сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Молдавии, бывшемуц президенту страны Игорю Додону предъявлены обвинения.

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"В совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, совершенным лицом, занимающим государственную должность, в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела "Энергоком", - уточняется в сообщении.

Согласно данным следствия, в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа вступило в начале 2008 года руководство компании Energocom, отвечающей за обеспечение Молдавии электроэнергией. Участники схемы якобы необоснованно завышали закупочную цену на электроэнергию и присваивали разницу.

Предварительный ущерб государства составляет почти 12 миллионов долларов. Сам Додон прежде отказался признать вину.

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