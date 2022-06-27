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Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе

16:16
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Патриота невозможно воспитать "сухими, бездушными лекциями"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в понедельник, что на примере Украины видно, как за одно-два поколения детям внушили извращенный, лживый взгляд на историю своей страны.
Матвиенко зачитала стихотворение об англицизмах

Как добавила председатель верхней палаты парламента, в России же свято чтят правду о своем прошлом и никогда не позволят ее исказить.

"В первую очередь, предлагаю подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах. Резервы для этого в школьной программе есть", - отметила Матвиенко (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, невозможно воспитать патриота "сухими, бездушными лекциями, зазубриванием исторических дат и событий".

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