ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки переговоров Байдена и Си Цзиньпина

16:51
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Пекин заинтересован в сохранении контактов с Вашингтоном

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал разговор между главой Белого дома Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
"Нить дружбы": в Благовещенске открыли автомост в Китай

"Лидеры США и Китая будут иметь возможность пообщаться в течение следующих нескольких недель", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Ранее в китайском МИД заявили, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".

Прежде Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден и Си Цзиньпин
Джо Байден и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.