Названы сроки переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Пекин заинтересован в сохранении контактов с Вашингтоном

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал разговор между главой Белого дома Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Лидеры США и Китая будут иметь возможность пообщаться в течение следующих нескольких недель", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Ранее в китайском МИД заявили, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".

Прежде Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются.

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