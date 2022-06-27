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Минпромторг: в больницах есть все необходимые медизделия

17:05
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Ведомство ведет активную работу с зарубежными коллегами

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что российские медицинские учреждения полностью обеспечены всеми необходимыми расходными материалами.

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"По информации Росздравнадзора, ни российские, ни иностранные производители указанных медицинских изделий, зарегистрированных на территории России, не заявляли об уходе с российского рынка", - отметили в ведомстве (цитата по РИА "Новости").

Там добавили, что ведут активную работу с зарубежными коллегами, в том числе по линии торгпредств. Кроме того, ведется работа с профессиональным сообществом и ассоциациями производителей медизделий.

Ранее в ряде СМИ были опубликованы сообщения о том, что в больницах якобы отмечена нехватка шунтов для медицинских операций, различных видов протезов и шовных материалов.

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