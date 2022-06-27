Минпромторг: в больницах есть все необходимые медизделия

Ведомство ведет активную работу с зарубежными коллегами

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что российские медицинские учреждения полностью обеспечены всеми необходимыми расходными материалами.

"По информации Росздравнадзора, ни российские, ни иностранные производители указанных медицинских изделий, зарегистрированных на территории России, не заявляли об уходе с российского рынка", - отметили в ведомстве (цитата по РИА "Новости").

Там добавили, что ведут активную работу с зарубежными коллегами, в том числе по линии торгпредств. Кроме того, ведется работа с профессиональным сообществом и ассоциациями производителей медизделий.

Ранее в ряде СМИ были опубликованы сообщения о том, что в больницах якобы отмечена нехватка шунтов для медицинских операций, различных видов протезов и шовных материалов.

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