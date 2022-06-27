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В ЛНР намерены к концу недели полностью освободить Лисичанск

17:13
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Войска республики уже зашли в промзону

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что войска республики окружили Лисичанск.
Союзные войска окружают Лисичанск

"Сказать, что плотно - нет. Еще не в плотное кольцо, но уже зашли в жилые застройки, зашли в промзону. Город большой, промышленный, и еще нам до конца недели придется с ними пободаться. Сопротивляются, огрызаются", - уточнил он (цитат по ТАСС).

Как добавил Киселев, к концу недели город может быть полностью освобожден от украинских формирований.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российская армия уничтожила в районе Лисичанска живую силу и военную технику армии Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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