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Путин принял приглашение на саммит G20

17:18
  • понедельник
  • 27 июня 2022

В каком формате пройдет мероприятие, пока неясно

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина относительно саммита Группы двадцати в 2022 году.
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"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - сказал он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что давать прогнозы насчет формата пока рано.

"Надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - уточнил Ушаков.

Ранее СМИ писали, что США пытались убедить Индонезию не допустить Путина до участия в саммите G20 из-за ситуации вокруг Украины.

Индонезия в 2022 году председательствует в "двадцатке". Саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

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