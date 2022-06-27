ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Федун уходит из "Лукойла"

17:34
  • понедельник
  • 27 июня 2022

В связи с семейными обстоятельствами, уточняют в компании

Как сообщила пресс-служба "Лукойла", с 27 июня "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами" пост вице-президента по стратегическому развитию покидает Леонид Федун.

"Лукойл" покупает дочку Shell в России
"Лукойл" открыл на Каспии крупное месторождение газа

Президент "Лукойла" Вадим Воробьев назвал Федуна ключевым человеком в истории компании.

"Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах", - отметил Воробьев.

В апреле Федуну исполнилось 66 лет. Вице-президентом "Лукойла" он был с марта 1994 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Леонид Федун
Леонид Федун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.