Федун уходит из "Лукойла"

В связи с семейными обстоятельствами, уточняют в компании

Как сообщила пресс-служба "Лукойла", с 27 июня "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами" пост вице-президента по стратегическому развитию покидает Леонид Федун.

Президент "Лукойла" Вадим Воробьев назвал Федуна ключевым человеком в истории компании.

"Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах", - отметил Воробьев.

В апреле Федуну исполнилось 66 лет. Вице-президентом "Лукойла" он был с марта 1994 года.

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