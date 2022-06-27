Россия высылает восьмерых греческих дипломатов

В связи с конфронтационным курсом греческих властей

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове посла Греции Екатерини Нассики.

"Ей был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции persona non grata", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве ответной меры территорию России в течение восьми дней должны покинуть восемь греческих дипломатических сотрудников.

"Речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах", - добавили в российском МИД.

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