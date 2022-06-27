Росгвардия учредила медаль "Участнику специальной военной операции"

Приказ подписан Виктором Золотовым

Росгвардия утвердила новую памятную медаль, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить согласованный с председателем Геральдического совета при президенте России - государственным герольдмейстером официальный геральдический знак - памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии России "Участнику специальной военной операции", - сказано в тексте.

Приказ, подписанный главой Росгвардии Виктором Золотовым, утверждает положение об официальном геральдическом знаке.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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