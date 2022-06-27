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В Киеве рассказали, сколько тратят на боевые действия

18:39
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Расходы и убытки увеличиваются с каждым днем

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью испанской газете El País о тратах Киева на конфликт с Россией.
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"Боевые действия стоят нам 5 миллиардов долларов в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов", - сообщил он.

Марченко добавил, что расходы и убытки увеличиваются с каждым днем.

Ранее в украинском Минфине заявили, что доходная часть госбюджета на две трети заполнена за счет кредитов и грантовой помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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