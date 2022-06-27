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Путин и Болсонару обсудили ситуацию с сельхозпродукцией

18:49
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Обстоятельно была рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности

В понедельник состоялся телефонный разговор между президентами России и Бразилии Владимиром Путиным и Жаиром Болсонару, сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, Путин подчеркнул приверженность Москвы выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям.

Лидеры также выразили обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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