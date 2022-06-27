Роспотребнадзор посоветовал не купаться на южном берегу Крыма

Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя

Роспотребнадзор сообщил в Telegram, что не советует купаться на южном берегу Крыма.

"Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах", - уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за обильных осадков качество морской воды может не отвечать нормативным показателям.

Загорать на пляжах можно, отдельно указали в Роспотребнадзоре.

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