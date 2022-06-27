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Шольц не увидел возможности вернуться к прежним отношениям с Россией

19:41
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Берлин обвинил Москву в нарушении правил и норм мировой политики

Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-подхода по итогам второго дня саммита G7 в баварском замке Эльмау оценил отношения между Берлином и Москвой.

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"Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как уточнил канцлер, происходящее на Украине является "переломом в международных отношениях". Шольц также обвинил Россию в нарушении правил и норм мировой политики.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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