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В иорданском порту произошла утечка токсичного газа

19:42
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Есть погибшие и пострадавшие

В иорданском порту Акаба произошла утечка токсичного газа, передает канал Al-Mamlaka.
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"В порту Акаба произошел несчастный случай, когда резервуар, наполненный токсичным газообразным веществом, упал во время транспортировки. Это привело к утечке газа", - рассказал представитель Управления общественной безопасности Амер ас-Сартави.

Погибли по меньшей мере пять человек, 234 пострадали. Утечка произошла вдали от жилых кварталов.

На месте ЧП работают специалисты гражданской обороны.

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