ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Канада расширила санкции против России

19:57
  • понедельник
  • 27 июня 2022

В Россию запрещен экспорт передовых технологий

Под санкции Канады попали шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России. Об этом объявил премьер Джастин Трюдо.

Россия расширила ответные санкции в отношении Канады
Канада ищет пути поставок Германии оборудования для "Северного потока"
Юшков: Канада ставит Европу на грань энергетического кризиса

На сайте канадского правительства отмечается, что под ограничения попали 15 граждан Украины, поддерживающих действия России, и 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.

Офис Трюдо также сообщил о запрете экспорта в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование. Аналогичные меры введены и против Белоруссии. Кроме этого, под запрет попал белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши.

Канада также намерена ввести санкции против "спонсируемых государством агентов и структур дезинформации и пропаганды" в России, передает РИА Новости.

27 июня в МИД России сообщили, что Москва вносит в черный список еще 43 граждан Канады в ответ на введенные в мае канадскими властями очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей.

В частности, на постоянной основе закрыт въезд в Россию главе Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, помощнику канадского премьера Джеймсу Армбрустеру, нескольким чиновникам из аппарата вице-премьера Канады, мэру Калгари.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Флаг Канады
Флаг Канады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.