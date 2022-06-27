Канада расширила санкции против России

В Россию запрещен экспорт передовых технологий

Под санкции Канады попали шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России. Об этом объявил премьер Джастин Трюдо.

На сайте канадского правительства отмечается, что под ограничения попали 15 граждан Украины, поддерживающих действия России, и 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.

Офис Трюдо также сообщил о запрете экспорта в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование. Аналогичные меры введены и против Белоруссии. Кроме этого, под запрет попал белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши.

Канада также намерена ввести санкции против "спонсируемых государством агентов и структур дезинформации и пропаганды" в России, передает РИА Новости.

27 июня в МИД России сообщили, что Москва вносит в черный список еще 43 граждан Канады в ответ на введенные в мае канадскими властями очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей.

В частности, на постоянной основе закрыт въезд в Россию главе Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, помощнику канадского премьера Джеймсу Армбрустеру, нескольким чиновникам из аппарата вице-премьера Канады, мэру Калгари.

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