"Единая Россия" пойдет на муниципальные выборы в Москве с программой конкретных дел

Партия представила предвыборную программу - она состоит из 47 тысяч наказов москвичей

Депутат Мосгордумы Александр Козлов представил предвыборную программу партии "Единая Россия".

"Год назад перед выборами в Госдуму москвичи направили для включения в "Народную программу" более 47 тысяч предложений и наказов. Сегодня Москва работает над их решением, содействуя развитию ключевых направлений программы мэра Москвы "Мой район". Ее цель – комплексное развитие всех районов города с учетом мнения горожан. Новым муниципальным депутатам предстоит как можно активнее включиться в эту работу, содействовать успешному решению задач "Народной программы" и программы "Мой район", - заявил парламентарий.

Секретарь московской "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что для муниципальных кандидатов уже разработан широкий перечень мероприятий, которые будут проходить этим летом в рамках партийной работы со старшим поколением, с профессиональными сообществами, с молодежью.

"По сути, это готовый набор инструментов, с которым можно выходить к разным аудиториям", – сообщил Петр Толстой.

Кандидат в муниципальные депутаты Денис Лыткин отметил, что каждое мероприятие и акция "Единой России" – это возможность встретиться с новыми людьми, завести новые знакомства и завоевать сторонников.

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