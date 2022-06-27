Андрей Турчак: московская "Единая Россия" работает на объединение людей

Региональное отделение партии регулярно помогает жителям Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил московских активистов "Единой России" за поддержку Донбасса и пожелал партии победы на сентябрьских муниципальных выборах.

"Московская "Единая Россия" направила в Донецк и Луганск десятки тонн гуманитарной помощи, прислала сотни волонтеров, которые помогают в разборе завалов, в розыске людей, оформлении документов, формировании стройотрядов. Вы настоящие друзья Донбасса", - заявил он.

Активисты московского городского регионального отделения неоднократно посещали Донбасс. 27 июня была сформирована еще одна команда волонтеров для отправки в Мариуполь.

"Избиратели видят, что московская "Единая Россия" работает на объединение людей. Активисты столичного реготделения активно ведут сбор гуманитарной помощи, формируют команды волонтеров. Это мощная поддержка, и москвичи ее ценят", - сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Пушилин отметил, что "Единая Россия" поддержала решение горожан подарить имя ДНР безымянной площади в центре Москвы, где располагается посольство США. Это символический шаг: американским дипломатам поневоле придется упоминать ДНР в названии адреса своего представительства, а значит признать существование республики.

Также глава ДНР поблагодарил правительство Москвы и мэра столицы Сергея Собянина за помощь в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Договор между Москвой и Донецком был подписан 17 июня в ходе Петербургского экономического форума. В Донецке уже работает московская команда из 800 специалистов и 100 единиц техники, которые ведут восстановление водопроводной сети.

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