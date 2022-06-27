Вся сеть "Вкусно - и точка" заработает в России к сентябрю

Сейчас функционируют 142 ресторана

Гендиректор сети "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, сообщил, что есть определенные сложности с упаковкой и некоторыми ингредиентами, которые сейчас "успешно решаются".

"Но это все требует определенного времени, и, скорее всего, наверное, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий будут полностью открыты", - уточнил Олег Пароев (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что сейчас работают 142 ресторана.

"У нас очень большие планы по развитию - не только открытие всех наших предприятий, а их больше 850 по всей стране, но и открытие большого количества новых предприятий", - рассказал также Пароев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"