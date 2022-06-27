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Лидер Green Day решил отказаться от гражданства США

20:42
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Его разозлила ситуация с абортами

Лидер рок-группы Green Day Джо Армстронг во время выступления в Лондоне гневно отреагировал на решение Верховного суда США отменить федеральные гарантии прав на аборты, сообщает CNN.

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"Я отказываюсь от американского гражданства и переезжаю сюда", - сказал музыкант.

Он добавил, что британцы "теперь будут слышать его часто".

Ранее Верховный суд США отменил постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют касающиеся абортов права. Оно было вынесено почти 50 лет назад.

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