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"Предлагает начать третью мировую": Медведев об "отсечении" НАТО Калининграда

21:11
  • понедельник
  • 27 июня 2022

С провокационным заявлением ранее выступил экс-глава МВД Латвии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram заявление экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что ограничение транзита в Калининградскую область - это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда от России.
Литва согласовала с ЕК принципы транзита российских грузов в Калининград

Гулбиса зампред Совбеза назвал "очередным придурком".

"Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет - бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая", - написал Медведев.

Ранее Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область. В Кремле пообещали скорый и решительный ответ на эти ограничения.

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