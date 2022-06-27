"Предлагает начать третью мировую": Медведев об "отсечении" НАТО Калининграда

С провокационным заявлением ранее выступил экс-глава МВД Латвии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram заявление экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что ограничение транзита в Калининградскую область - это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда от России.

Гулбиса зампред Совбеза назвал "очередным придурком".

"Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет - бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая", - написал Медведев.

Ранее Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область. В Кремле пообещали скорый и решительный ответ на эти ограничения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"