Что известно о герое России Александре Попове

Коллеги и знакомые вспоминают, каким был военный

Звание Героя России за подвиг в бою с превосходящими по численности украинскими боевиками Владимир Путин присвоил посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Он пожертвовал собой, чтобы удержать стратегически важный рубеж в ходе спецоперации по защите народных республик Донбасса. Благодаря мужеству и героизму, которые Попов проявил при исполнении воинского долга, его подразделению удалось отбить атаки противника.

В школе в посёлке Термальный на Камчатке пустуют классы. Сейчас каникулы. Но портрет одного из выпускников, выведенный на экран на входе - Александра Попова - обязательно останется до прихода учеников. Бывший классный руководитель показывает школьные фотографии. Саша в военной форме. Даже в костюме химзащиты. Был командиром отряда юных армейцев. О таких говорят - военный по призванию.

"Ему нравилась свобода, которую он получал как командир. Он мог инициировать то или иное действие. И поэтому тот подвиг, который он совершил - это в духе Александра. Я читал описание: да, он такие решения умел принимать. Брать на себя ответственность", - заявил Максим Ряписов, классный руководитель Александра Попова.

Старший лейтенант Александр Попов был заместителем командира роты десантно-штурмовой бригады. Его группа выполняла задачу по прикрытию позиций российских войск. Украинские подразделения в составе двух мотопехотных рот при поддержке артиллерии попытались прорвать оборону на участке Попова, но, понеся потери, были отброшены на исходные позиции. После чего предприняли ещё одну попытку - на этот раз взять отряд десантников в окружение. Выбрав правильную позицию, выстрелом из ПТУРа, Александр Попов ликвидировал девятерых боевиков. Продвижение противника вновь было остановлено. Уничтожены еще семь бронемашин. Преподаватели Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского вспоминают: молодой курсант уже во время учёбы сумел доказать, что может принимать правильные решения.

"Под выпуск в 2019 году он подошёл ко мне и попросил осуществить его просьбу и распределить в воздушно-десантные войска. На что командование училища пошло ему навстречу. По выпуску в качестве сюрприза я подарил ему свой берет", - рассказал Михаил Орленко, подполковник, командир батальона курсантов ДВОКУ.

Андрей Давыденко был однокурсником Александра Попова. В общежитии жили в соседних комнатах. На складе личных вещей, на полках, до сих пор остались таблички с их фамилиями.

Андрей вспоминает о друге: учиться Саше искренне нравилось. Свою жизнь хотел связать только с армией. Поэтому всегда и везде был в первых рядах.

"Занимался учебно-научной деятельностью, в ходе которой под руководством преподавателей тактики он оборудовал подробный макет местности, которая в точности повторяет местность дислоцированной на нашем учебном центре", - заявил Андрей Давыденко, старший лейтенант, командир взвода ДВОКУ, однокурсник Попова.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу указом президента России присвоено звание Героя России. Посмертно. В том бою он получил два тяжёлых ранения. Но стратегический рубеж оставлен не был.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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