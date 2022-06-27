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"Бояться нечего": Фальков об отказе от Болонской системы

21:34
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Это не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом, заверил министр

Отказ от Болонской системы не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом. Об этом в понедельник заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Госдуме, где он принял участие в больших парламентских слушаниях.

Министр отметил, что будущее системы вузовского образования связано с очным форматом обучения. Поскольку только так можно обеспечить высокое качество знаний и наличие живого диалога студентов и преподавателей. При этом дистанционные технологии могут использоваться в качестве вспомогательных инструментов. А что касается Болонской системы, Фальков назвал её прожитым этапом. 20 лет применения такой формы обучения в России показали неэффективность некоторых ее принципов. Например, по ряду направлений бакалавров срок обучения недостаточен для профессиональной подготовки.

"У нас есть 43 односторонних межправсоглашения. Именно на основе межправительственных соглашений осуществляется признание образования, ученых степеней и ученых званий. Мы расширяем линейку такого рода двухсторонних соглашений, но есть и многосторонние соглашения с пулом азиатских стран. В этом смысле каждый год последовательно возможности для признания у нас увеличиваются. Нет ни одного пока случая в текущей ситуации, где мы бы сделали шаг назад. Поэтому ни нашим студентам, ни нашим преподавателям, ни нашим университетам бояться нечего", - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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