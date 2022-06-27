За пропаганду нацистской символики могут ввести уголовную ответственность

Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали поправку к Уголовному кодексу

В России введут наказание до четырех лет лишения свободы за сбыт и пропаганду нацистской символики. Соответствующую поправку в законодательство поддержали в Госдуме.

Также в Уголовный кодекс будут внесены еще две новые статьи. Согласно документам, несанкционированный выезд за рубеж гражданина, допущенного к гостайне, может повлечь до 7 лет тюремного заключения. А за незаконную пересылку носителей с данными, содержащими гостайну, за пределы России, предусматривается штраф в размере до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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