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За пропаганду нацистской символики могут ввести уголовную ответственность

21:50
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали поправку к Уголовному кодексу

В России введут наказание до четырех лет лишения свободы за сбыт и пропаганду нацистской символики. Соответствующую поправку в законодательство поддержали в Госдуме.

Также в Уголовный кодекс будут внесены еще две новые статьи. Согласно документам, несанкционированный выезд за рубеж гражданина, допущенного к гостайне, может повлечь до 7 лет тюремного заключения. А за незаконную пересылку носителей с данными, содержащими гостайну, за пределы России, предусматривается штраф в размере до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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