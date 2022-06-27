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"Газпром" возобновил прокачку по "Турецкому потоку"

21:42
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Профилактические работы завершены

"Газпром" сообщил о возобновлении поставки российского газа по "Турецкому потоку".

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"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00", - приводит сообщение компании ТАСС.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток: одна для турецких потребителей, вторая - для Южной и Юго-Восточной Европы.

Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров. Эксплуатация началась в январе 2020 года.

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