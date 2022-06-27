Без электричества может остаться население большей части центральных регионов Украины

Министерство обороны России сообщило вечером в понедельник, что киевский режим готовит провокацию на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области.

Уточняется, что украинское командование разместило на территории ТЭС вооруженные формирования. Не исключено, что, не сумев спровоцировать российских военных на удар по станции, Киев сам устроит взрыв. Без электричества может остаться население большей части центральных регионов Украины.

Также сообщается, что в ДНР на территориях молокозавода в городе Краматорск и хлебозавода в городе Славянск военнослужащие подразделений ВСУ разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерийские орудия. Из них ведется систематический обстрел населенных пунктов.

Кроме того, стало известно, что на территории хлебозавода № 11 в Харькове националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

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