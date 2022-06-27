На Украине арестовали имущество российских компаний

Общая стоимость - 152,4 миллиона долларов

Украинский суд наложил арест на имущество российских компаний. Их общая стоимость - 152,4 миллиона долларов, пишет ТАСС.

"Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "Русал" и "Группе ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда гривен", - цитирует агентство сообщение офиса генпрокурора Украины.

Ранее на Украине заявили, что в стране арестовали имущество предприятий России и Белоруссии на сумму более 21,3 миллиона долларов.

До этого украинский суд арестовал активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"