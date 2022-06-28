Энергетическая диета: Запад сам себя загнал в сырьевую ловушку

Цены на газ и электричество растут

Диета – это разумное самоограничение, иногда, правда, доходящее до полного безумия. Европейские средства массовой информации обсуждают уже не столько Украину, сколько действительно жёсткое голодание, на которое сами себя обрекли страны Евросоюза. И кто первый похудеет? Но вначале свежая сенсация от немецкого издания Die Welt. Именно здесь должна захлопнуться новая путинская сырьевая ловушка.

Поясняют - Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров для добычи сырья, необходимого для электромобилей. В авангарде – Россия, которая чувствует свои большие возможности вновь поставить Европу в зависимость от Москвы.

Сырьевая зависимость от России, которой европейцы запугали сами себя до обморока, скорее, выглядит как сырьевые грабли, которые бьют по лбу тех, кто борется с поставками российского угля, газа, нефти с помощью санкций. Издание "Мысль Польска" поясняет своим читателям:

"Несколько месяцев назад мы уже предотвратили возможность шантажа энергетическим кризисом. А именно, мы организовали этот кризис сами, без чьей-либо помощи. Тем более, без участия России".

Рецепт жёсткой энергетической диеты в Евросоюзе соблюдают твёрдо, в той же Чехии. "Существует реальный риск того, что значительная часть населения может стать неплатёжеспособной", - заявили в Ассоциации независимых поставщиков энергии.

Чешские эксперты поясняют населению - цены на газ и электричество вырастут в полтора-два раза в этом году. Через 2-3-4 года станет легче, но это не точно. Диета обещает стать ещё более жёсткой, если в ЕС придумают, от чего российского ещё отказаться. Немцам и так обещают, что предстоящей зимой их квартиры могут превратиться в подобие криогенных камер, но в тепле расслабляться нечего!

Появились подозрения, что истерики зелёных по поводу экологической повестки, когда все должны понемногу замерзать и намного меньше есть во имя перспектив – сектантская идеология. Поляки, которые вовсе не поклонники России, прямо говорят - во имя эко-безумия ЕС мы отказались от угля как источника энергии. В рамках спасения мира мы отрезали себя от импорта энергоресурсов из России. Перехитрили Путина. Зато у нас дрова остались.

Рупор либерального бизнеса "Блумберг" докладывает: на протяжении десятилетий Германия процветала благодаря дешевому российскому газу. Впереди не просто рецессия, а зима с замерзающими домами и закрытыми фабриками.

Так вы же сами отказались от "Северного потока-2" во имя энергетической безопасности? Нет, заголовок у "Блумберг" такой: "Путин доводит экономику Германии до предела".

Если вы решили сесть на жёсткую диету и любите бегать по граблям, не надо видеть везде ловушки, расставленные Путиным. А у вас просто в действительности всё не так, как на самом деле.

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