Разобщенность Запада: какие проблемы выявил саммит G7

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Суслов

Почему западные политики изобретают всё новые антироссийские санкции, хотя ущерб от ограничений несут их же страны? Насколько едина "семёрка" в готовности продолжать такую политику?

Заявления и угрозы, прозвучавшие на саммите "Большой семёрки", Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Саммит "Большой семерки" стал очень наглядной иллюстрацией внутренней разобщенности Запада. И того, что Запад подошел к пределу качественного наращивания антироссийских санкций", - сказал он.

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