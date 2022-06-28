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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:00
  • вторник
  • 28 июня 2022

Они совершают подвиги

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о профессионализме и мужестве, которое проявляют наши военнослужащие в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Романа Генисецкого обнаружил батарею гаубиц националистов, в том числе иностранного производства. Старший лейтенант Генисецкий лично корректировал огонь артиллерии, в результате ударов которой техника радикалов вместе с расчётами была уничтожена. Противник понёс серьезные потери и отступил.

Младший сержант Константин Кандалов, действуя в составе разведгруппы, обнаружил замаскированный опорный пункт боевиков и передал его координаты для нанесения удара нашими артиллеристами. Затем, попав под огонь противника, младший сержант Кандалов спас раненого сослуживца, сам получил контузию, но продолжил вести бой до полного уничтожения группы националистов.

Колонна российской техники, в которой передвигался экипаж прапорщика Дмитрия Чемышева, подверглась атаке украинских боевиков, в результате которой была потеряна связь с командованием. Рискуя жизнью, прапорщик Чемышев в кратчайшие сроки отремонтировал повреждённую антенну. Благодаря чему удалось передать информацию и точными ударами нашей артиллерии подавить огневые точки неонацистов.

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