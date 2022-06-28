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Россия доставила гумпомощь в детдома и школу-интернат в ЛНР

08:33
  • вторник
  • 28 июня 2022

В составе продуктовых наборов - сладости и игрушки

Российские военные продолжают оказывать помощь мирным жителям республик Донбасса. Они доставили гуманитарный груз для воспитанников детских домов и школы-интерната в ЛНР, сообщает "ТВ Центр".

В составе продуктовых наборов - чай, сладости, а ещё игрушки. Военнослужащие Центрального военного округа не просто привезли подарки, они навестили своих подопечных, которых, рискуя собственной жизнью, вывозили в тыл из интерната. Он оказался на линии соприкосновения.

Всего из-под обстрелов тогда эвакуировали более 20 детей-сирот. Кроме того, наши военные собирают заявки от местных жителей, которые особенно нуждаются в продуктах и лекарствах. В первую очередь, помощь получают многодетные семьи.

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