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Bloomberg: НАТО в новой концепции отметит связи России и Китая

08:20
  • вторник
  • 28 июня 2022

Документ примут на саммите в Мадриде

На саммите НАТО в Мадриде, запланированном на 29 и 30 июня, лидеры государств — членов Североатлантического альянса утвердят новую стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет. В документе появится указание на укрепляющиеся связи между Россией и Китаем, рассказали источники, знакомые с ходом подготовки новой концепции.
НАТО: Россия - значительная и прямая угроза безопасности альянса

Как сообщает агентство Bloomberg, НАТО собирается назвать Китай в концепции "систематическим вызовом", а также изложить свои опасения в отношении Пекина в кибербезопасности, дезинформации, контроле над критической инфраструктурой и соблюдении международного порядка.

Кроме того, в документе появится указание об углублении сотрудничества России и Китая, рассказали источники.

В варианте стратегической концепции, принятом в 2010 году, Россия названа партнером НАТО, а упоминаний Китая нет.

Представитель американской администрации высокого ранга ранее заявил, что Россия остается наиболее серьезной и первоочередной угрозой Альянсу. По его словам, в новой стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР.

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