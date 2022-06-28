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В Совфеде пригрозили военным столкновением за посягательства на Калининград

08:59
  • вторник
  • 28 июня 2022

Первыми пострадают Литва и Польша, предупредил сенатор Джабаров

Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли, это касается и Калининградской области. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Предлагает начать третью мировую": Медведев об "отсечении" НАТО Калининграда

Сенатор прокомментировал заявление экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что ограничение транзита в Калининградскую область — это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда от России.

Джабаров заявил, что любая попытка отторгнуть Калининград закончится военным столкновением с Россией. Представитель Совфеда усомнился в том, что "НАТО этого не понимает".

Литва, Польша должны задуматься, потому что "они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку", цитирует Джабарова РБК.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания про "отсечение Калининграда от России", назвал их автора "очередным придурком", который "выпил или съел что-то плохое".

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