Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за Крыма

Это возможно, если Украину примут в НАТО

Вероятность вступления Украины в НАТО на порядок опаснее для России, чем расширение Альянса за счет Финляндии и Швеции. Такое мнение в понедельник, 27 июня, высказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

В интервью "Аргументам и фактам" политик напомнил заявления президента России Владимира Путина о том, что опасность с этой точки зрения представляет наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов у России и Украины.

Медведев напомнил, что Крым является частью России, а также подчеркнул, что "это навсегда". Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны России, а если это сделает член НАТО, речь будет идти о конфликте со всем Североатлантическим альянсом.

— Третья мировая война. Тотальная катастрофа, — прокомментировал Медведев результат развития такого сценария.

Внеблоковый статус Украины является одним из условий, обсуждавшихся на мирных переговорах между Москвой и Киевом. При этом в Кремле подчеркивали, что против членства Украины в Евросоюзе ничего не имеют, поскольку в отличие от НАТО ЕС не является военным блоком.

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