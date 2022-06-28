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Посол России обвинил США в подталкивании Киева к убийствам мирных жителей

09:22
  • вторник
  • 28 июня 2022

Это происходит из-за поставок оружия Украине, заявил дипломат

Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения. Такое заявление во вторник, 28 июня, сделал посол России в США Анатолий Антонов.

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По словам дипломата, безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Однако американские политики, "ослепленные идей ослабить Россию, по-прежнему не способны трезво оценивать всю опасность своих шагов", говорится в Telegram-канале российского посольства в США.

Антонов напомнил, что Вашингтон наращивает передачу Киеву вооружений. Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Кроме того, американцы делятся с ВСУ разведданными.

Дипломат предупредил, что подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские неонацисты активно применяют поставляемое Соединенными Штатами и под нажимом Вашингтона оружие против гражданского населения, не считаясь с жизнями мирных жителей, включая детей и подростков.

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