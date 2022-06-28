Япония допустила исторический поворот в мировой экономике из-за Украины

Конфликт на Украине повлиял на мировые рынки

Ситуация, сложившаяся в мировой экономике в результате конфликта России и Украины и после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса, может стать историческим поворотным моментом в международном экономическом порядке. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства экономики и торговли Японии "Белая книга по торговле".

В ведомстве полагают, что влияние геополитики на международные рынки продовольствия, энергоносителей и других товаров может ускорить структурные изменения в международной экономике, которая становится все более многополярной, в том числе из-за акцента на экономической безопасности.

Сложившаяся ситуация вызывает беспрецедентную озабоченность по поводу экономической безопасности и фрагментации, отмечают авторы доклада.

В Японии также указали на отрицательное влияние, оказанное на мировую экономику пандемией коронавирусной инфекции и экономическим противостоянием США и Китая, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военная спецоперация на Украине не имеет к нынешней экономической ситуации никакого отношения — к резкому скачку инфляции в мире привели несколько лет безответственной макроэкономической политики стран "Большой семерки". При этом безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов только обостряет кризис в мировой экономике, подчеркнул Путин.

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