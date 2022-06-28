Украинские военные продолжают обстрелы

Последние данные о ситуации в Донбассе. За сутки в результате обстрелов украинских боевиков погибли семь мирных жителей, десятки ранены. В том числе дети. ВСУ атаковали Макеевку, Ясиноватую, Светлодарск и пригороды Луганска. Применили гранатомёты и ракетный комплекс "Точка-У". Также стало известно о подготовке новой провокации националистов.

Противник прицельно бьёт по мирным объектам освобождённых территорий. Во вторник утром официальные власти ЛНР сообщили, что по городу Перевальск ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня Himars. Ракеты из тактического комплекса "Точка-У" и гранаты из противотанковых гранатометов выпускались по населённым пунктам Зимогорье и Светлодарск. В результате обстрела Кременной погибла женщина.

Снарядами изрешечены жилые дома, повреждено оборудование электросетей, обесточен город. Завершена зачистка территории завода "Азот" в Северодонецке. В помещениях обнаружены боеприпасы и схроны с оружием. Продолжается эвакуация мирных жителей. Четыре месяца в условиях, непригодных для проживания. Люди не могут поверить, что все это закончилось.

Чтобы окружить группировки противника, союзные силы наступают на Лисичанско-Северодонецком направлении. Идут бои на южных окраинах города - в районе Белой Горы и стекольного завода. Уничтожен отряд наёмников.

Сдавшийся в плен солдат ВСУ, мобилизованный месяц назад, благодарит за гуманное отношение и рассказывает о службе в украинской армии: "Они бросили меня, холодным, не питым ничего".

На территориях, подконтрольных Киеву, националисты стягивают тяжёлую технику прямо в цеха предприятий пищевой промышленности и там оборудуют огневые позиции. В Днепропетровской области ВСУ готовит новую провокацию, чтобы обвинить наших военных в нанесении ударов по гражданским объектам. На Криворожской теплоэлектростанции украинская артиллерия, укрываясь в производственных помещениях, обстреливает северные районы Херсонской области.

Тем временем российские военные продолжают оказывать помощь мирным жителям республик Донбасса. Караваны гуманитарной помощью идут один за другим. Российские военные привезли сладости и игрушки воспитанникам детских домов и школы-интерната в ЛНР.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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