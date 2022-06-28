Названы ключевые темы саммита НАТО в Мадриде

На встрече примут новую стратегическую концепцию

Во вторник в Мадриде открывается саммит НАТО. Как ожидается, на встрече будет принята новая стратегическая концепция альянса. Главным системным вызовом объявят Китай, а Россию - прямой угрозой безопасности. А в Баварии - заключительный день саммита G7.

Борис Джонсон, хотя и не хозяин саммита G7, но продолжает привлекать к себе внимание коллег-лидеров стран и журналистов. На этот раз, встречаясь в двустороннем формате с премьером Канады Трюдо, вдруг решил выяснить, чей самолет больше.

Распереживались оба премьера то ли в шутку, а то ли и всерьез. Саммит G20 в ноябре пройдет на Бали, куда что от Оттавы, что от Лондона более 12 тысяч километров - долетят ли на своих маленьких самолетах. А лететь надо, иначе о каком единстве, которое так усиленно Запад поддерживает внешне, можно говорить. Вот и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что не будет бойкотировать саммит в случае участия в нем России, к чему призывают США.

"Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю бойкот саммита", - сказала она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что встреча на Бали будет удобным случаем высказать президенту России свое мнение о происходящем на Украине. Вот только забывает глава Еврокомиссии, что и лидерам стран Запада предстоит многое услышать. Например, по итогам саммита в Германии лидеры "Семерки" согласовали заявление, в котором сразу же поставили все точки над "i":

"Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Мы также продолжим координировать и предоставить Украине материальную, учебную и материально-техническую, разведывательную и экономическую поддержку, наращивать вооружённые силы Украины".

После этого ответ на вопрос - так кто хочет продолжения войны - напрашивается сам собой. А буквально с следующем пункте заявления "Семерка" обвиняет Россию в подрыве продовольственной и энергетической безопасности и тут же заявляет о намерении усиливать санкции, пресекать действия Москвы по уклонению от них и изучать возможности новых способов ее изоляции. Причинно-следственная связь всех событий очевидна, но Запад так привык пилить сук, на котором сидит, что остановиться уже не может.

"Американские санкции в отношении России оказались более разрушительными для Европы, нежели для России. Появились глубокие трещины в фасаде того, что называется "единство НАТО". Западная Европа с каждым днём всё больше сожалеет о том дне, когда она последовала за американским интриганом на войну с Россией. Но это не российско-украинская война, а американо-российская прокси-война, которая ведётся до последнего украинца", - заявил бывший ведущий аналитик ЦРУ, экс-заместитель Национального совета по разведке Грэхам Фуллер.

Подтверждением тому - намерение НАТО прописать в новой Стратегической концепции Россию как главную угрозу своей безопасности. Саммит альянса открывается сегодня в Мадриде. И если это, как заявил генсек Йенс Столтенберг, вопрос уже практически решенный, то с Турцией у блока большие проблемы.

Президент Эрдоган ведет в Мадрид, по его словам, документально подтвержденные факты лицемерия Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами, как в Анкаре называют курдов. И без решения этих вопросов Турция выступает против вступления обеих стран в НАТО. По этому поводу гневной тирадой разразился финский посол в США. Микко Хаутала заявил, что политика "открытых дверей" альянса не работает. И тут же отказал Украине во вступлении в Евросоюз, мол, еще далеко не все критерии выполнены. Впрочем, ничего удивительного в такой двойственной позиции нет - ведь своя проблема всегда ближе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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