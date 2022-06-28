В США нашли грузовик с телами 46 мигрантов

Трагедия произошла из-за нечеловеческих условий перевозки

Чудовищная находка в Техасе. На одной из трасс полицейские обнаружили грузовик с телами 46 мигрантов. Тут же находились 16 выживших. Из них четверо - дети.

Людей везли в нечеловеческих условиях. В давке, без воды и кондиционера. В то время как на улице 35 градусов жары. Пострадавших доставили в больницу с симптомами обезвоживания и перегрева, сообщает "ТВ Центр".

Губернатор штата республиканец Грег Эббот обвинил в трагедии Джо Байдена. По мнению чиновника, политика открытых дверей привлекает в Штаты слишком много беженцев. Они стремятся любым способом пробраться в страну. Часто - с риском для жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"