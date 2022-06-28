Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кирилла Дегтярёва

У мальчика генетическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 13-летнем Кирилле Дегтярёве из Барнаула. Несколько лет назад ему диагностировали серьезное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Организм ребенка практически беззащитен перед инфекциями: даже обычный насморк может стать смертельно опасным. Кирилл мужественно борется с болезнью, мальчик уже успешно перенес трансплантацию костного мозга, но под угрозой оказалась постоперационная терапия. Для неё нужен дорогостоящий препарат стоимостью более трех миллионов рублей. Семья Кирилла такую сумму собрать не может.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кирилла. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Мечта 13-летнего Кирилла Дегтярёва - бегать по улице с друзьями. Но пока ему под силу только небольшие вылазки в больничный двор вместе с папой. Энергия очень быстро иссякает, портится настроение, мальчик становится подавленным.

"Одышка, головокружение у меня постоянное. Если я утром встаю, у меня голова кружится. На улицу вышел, там кислорода много, у меня не так кружится, но всё равно", - рассказал Кирилл Дегтярёв.

У Кирилла тяжёлое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Оно проявилось внезапно, когда ребёнку было 6 лет. С подозрением на желтуху Кирилла положили в барнаульскую больницу, сделали анализы и обнаружили, что его организм не производит б-лимфоциты, а они отвечают за выработку антител и иммунитет человека.

"Как это объяснили, что начал сам иммунитет с собой бороться. И начали замещать нас иммуноглобулином", - говорит отец Кирилла Алексей Дегтярёв.

С тех пор раз в месяц Кириллу вводят препарат, который содержит антитела, то есть искусственным путём создают иммунитет. Для этого мальчика направили в Москву, в передовую российскую клинику, где лечат детей с подобными нарушениями - в знаменитый Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Вся его жизнь - это поездки в столицу по строгому расписанию и мучительная разлука с родными. Сейчас Кирилл здесь с папой, а мама - дома, водит по врачам младшего сына, у него - сахарный диабет. Хорошо, что есть видеосвязь, говорит Кирилл.

Три года назад Кириллу провели трансплантацию костного мозга. Операция непростая - два месяца в стерильном боксе, длительная подготовка, химиотерапия. В процессе этого лечения серьёзно пострадали органы: желудок, кишечник, нервная система.

"Пересадка костного мозга - это одно из самых неприятных, что здесь у меня было. Это очень было трудно, очень плохое состояние у меня было, максимально плохое Постоянная вялость, слабость постоянно у меня. Трудное было время", - рассказал Кирилл.

"Кирилл 3 года назад перенёс трансплантацию стволовых клеток, это терапевтическая опция, единственная излечивающая для пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями. Кирилл её перенёс довольно-таки неплохо. И признаков основного заболевания на текущий момент у него практически нет. Однако после трансплантации не все клетки Кирилла, не все иммунные клетки Кирилла восстановились", - сообщила врач-аллерголог-иммунолог Центра имени Дмитрия Рогачёва Дарья Богданова.

Сейчас Кириллу значительно лучше. И всё же заместительную терапию прекращать нельзя. Однако лечение под угрозой. Из-за трудностей с поставками лекарства, которое вводят мальчику.

"Сегодня нас прокапали ночью, через месяц, чуть меньше - через 3 недели - нам надо будет повторно опять замещаться. А когда его закупят - через полгода, через 3 месяца - никто не знает. Сказали, что когда-нибудь, когда возможность будет, его нам будут закупать", - отметил Алексей Дегтярёв.

Аналогичный препарат, и даже более щадящий, можно купить в частном порядке. Но стоит он больше трёх миллионов рублей.

"Обращаюсь ко всем неравнодушным людям. Я прошу вас о помощи закупить очень дорогой препарат Кьютаквиг, который не могут позволить ни мои родители, ни друзья родителей, ни какие-то знакомые - нет такой возможности его закупить. Я вас прошу, пожалуйста, помогите", - сказал Кирилл.

Помочь Кириллу может каждый. И это очень просто: отправьте СМС с любой суммой на короткий номер 8385.

Ксения Игнатова, Сергей Ким и Даниил Шкловский, "ТВ Центр".

Препарат, с помощью которого проводят иммуннозаместительную терапию, жизненно необходим Кириллу. Помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Дегтярёва, программа 1397

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