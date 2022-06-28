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Московскую неделю моды посетили более 1,6 млн человек

09:25
  • вторник
  • 28 июня 2022

Власти поддержали индустрию

Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги Московской недели моды. Мероприятие посетили более 1,6 миллиона человек, участие приняли 450 дизайнеров.

Мэр отметил, что индустрия моды сейчас испытывает проблемы. "С помощью Московской недели моды мы поддержали огромную индустрию, в которой работает порядка 40 тыс. москвичей: дизайнеров, швейников, обувщиков, маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий", - сообщил Собянин на своем персональном сайте.

Ключевое место в деловой повестке недели моды заняли вопросы импортозамещения. Представители индустрии поделились своим опытом в решении вопросов.

"Свыше 180 экспертов индустрии приняли участие в более чем 50 сессиях, круглых столах и мастер-классах деловой программы", - добавил Собянин.

Мэр заверил, что мероприятия, подобные Московской неделе моды, будут регулярно проходить в столице.

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