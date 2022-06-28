В Красноярском крае спасли тонущую в шлюзе девочку

Сотрудник МЧС нырнул за ребенком

В Красноярском крае спасли девушку-подростка, которую потоками воды затянуло в шлюз у дамбы реки Енисей. Сотрудник МЧС нырнул за ребёнком и более двух часов помогал ей оставаться на плаву - держал за руку, успокаивал, не давал захлебнуться. Другие специалисты в это время перекрывали шлюз.

Водопропускной шлюз дамбы на Енисее окружили спасатели, работает подъемный кран и спецтехника. В это время на глубине ждет помощи 15-летняя школьница. Девушка поскользнулась на бетоне и упала в воду - ее подхватило течением и унесло в шлюз.

Сигнал о том, что подростка затянуло к гидротехническому сооружению, поступил в МЧС около половины десятого вечера по местному времени, буквально через минуту красноярские спасатели были уже в пути. Командир отделения сразу принял решение спуститься в шлюз.

"В этот момент за себя вообще не было страшно. За девушку переживал - течение большое, самого уносило хорошо. Она могла запаниковать, или дыхания бы не хватило проплыть через весь шлюз", - рассказал Максим Тарасюк.

Больше двух часов сотрудник МЧС держал школьницу на плаву и подбадривал. Тем временем наверху развернулась сложная операция. Для снижения уровня воды спасатели перекрыли шлюзы выше по течению реки. Были вызваны водолазы. После полуночи девочке помогли выбраться.

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту возможного нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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