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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России вновь продлено

09:55
  • вторник
  • 28 июня 2022

Эта мера была введена на фоне обострения ситуации на Украине

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом во вторник, 28 июня, рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Регулятор напомнил, что временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме. Перевозчикам рекомендуется использовать их для выстраивания альтернативных маршрутов, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Ранее российское правительство удвоило объем средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов России для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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