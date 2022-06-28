Начало учебного года в граничащих с Украиной регионах переносить не будут

Об этом рассказали в Минпросвещения

Тема переноса начала следующего учебного года в граничащих с Украиной субъектах Российской Федерации не обсуждается. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал российский министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов также рассказал, что с 1 сентября школы Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российские стандарты образования — они и будут применяться в новом учебном году.

Уже решены вопросы повышения квалификации учителей, а также обеспечения школ Донецкой и Луганской народных республик российскими учебниками, цитирует главу Минпросвещения "Интерфакс".

Российская спецоперация по защите республик Донбасса может войти в вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказали ранее в Рособрнадзоре. Глава ведомства Анзор Музаев напомнил, что в ЕГЭ по истории в свое время появились задания, посвященные Крымской весне 2014 года.

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