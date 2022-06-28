Борис Джонсон позвал российских ученых в Великобританию

Предложение адресовано тем, кто недоволен политикой властей России

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что российские ученые и исследователи, не ощущающие себя в безопасности на родине, могут переехать в Великобританию. Лондон "ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", заверил политик.

По словам Джонсона, его призыв обращен к ученым, которые "с тревогой смотрят на путинское насилие" и недовольны ситуацией, сложившейся в России.

Глава британского правительства предложил таким ученым "смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране".

Соответствующая инициатива была озвучена в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями в британских учреждениях. Бюджет этой программы составляет почти 10 млн фунтов, пишет The Guardian.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал российские власти создать условия для работы ученых, чтобы противостоять их отъезду за границу. Он объявил, что "коллективный Запад ведет себя довольно активно, и этому надо будет противостоять", поскольку "ученого тянет туда, где он может интересно делать свою работу".

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