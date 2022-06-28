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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за обнаружения фугаса времен ВОВ

10:14
  • вторник
  • 28 июня 2022

Это 250-килограммовая авиабомба

Режим чрезвычайной ситуации ввели на части территории Новороссийска из-за обнаружения фугаса 1943 года.

Постановление подписал глава Новороссийска Игорь Дяченко. 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ обнаружили в селе Южная Озереевка в зоне безопасности причала морского терминала КТК.

"Ввести на территории муниципального образования город Новороссийск режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в связи с обнаружением глубоководного минного защитника модификации 1943 года (фугас)", - говорится в документе.

Границы действия режима распространяются на береговую линию в одном из районов города, говорится в тексте сообщения.

Полиция обеспечивает круглосуточную охрану. При необходимости может потребоваться частичная эвакуация населения.

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