ВСУ нанесли удар по Перевальску из американских РСЗО

Это первый случай применения М142 HIMARS в ЛНР

Украинская армия нанесла удар по городу Перевельск в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел зафиксировали в 07:20 утра с направления Артёмовска (Бахмут) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.

Это первый случай применения подобных РСЗО в ЛНР, передает РИА Новости.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские боевики ведут дистанционное минирование Лисичанска и окрестностей, используя запрещенные мины "Лепесток".

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