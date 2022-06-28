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ВСУ нанесли удар по Перевальску из американских РСЗО

10:28
  • вторник
  • 28 июня 2022

Это первый случай применения М142 HIMARS в ЛНР

Украинская армия нанесла удар по городу Перевельск в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел зафиксировали в 07:20 утра с направления Артёмовска (Бахмут) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.

Это первый случай применения подобных РСЗО в ЛНР, передает РИА Новости.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские боевики ведут дистанционное минирование Лисичанска и окрестностей, используя запрещенные мины "Лепесток".

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