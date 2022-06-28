Песков: Путин не обещал Белоруссии ядерное оружие

G7 уже выразила обеспокоенность возможным появлением у Минска ядерных ракет

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что речь велась о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, цитирует Пескова РИА Новости.

27 июня лидеры стран "Большой семерки" (G7), ссылаясь на заявление Владимира Путина о намерении в течение ближайших месяцев отправить Минску комплексы "Искандер-М", выразила обеспокоенность возможным нарушением обязательств по запрещению ядерного оружия, поскольку "Искандеры" способны нести ядерный заряд.

В G7 выразили осуждение неоправданному использованию Москвой риторики и сигналов, связанных с ядерным оружием.

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