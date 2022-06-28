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В Крыму подтоплены более сотни жилых домов

11:49
  • вторник
  • 28 июня 2022

Последствия стихии устраняют

В Пензе во время грозы погиб человек. Сильный ветер повалил строительный кран. Он рухнул на будку, в которой в тот момент находился охранник. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Ливни вызвали сели и подтопления. А в Крыму под воду ушли сотни домов и приусадебных участков.

Обильные осадки наполнили горные реки, а те в свою очередь наполняют Симферопольское водохранилище. Недостатка воды нет, лишнюю даже приходится сбрасывать в Салгир. Вдоль русла – сотни домов в зоне подтопления.

Вода уже подступает к краю дамбы. Сброс пока остановить невозможно. В некоторых местах под воду ушли пешеходные мосты. В зонах подтопления дежурят спасатели, перевозят людей на лодках. Вдоль реки сооружаются дамбы. Местные жители спасают животных и бытовую технику.

В зоне подтопления оказались 236 домовладений и почти 4 сотни приусадебных участков. Накануне был эвакуирован детский интернат в Белогорске. Жителям организован подвоз питьевой воды. Энергетики работают круглосуточно – устраняют нарушения электроснабжения. Сохраняется угроза схода селевых потоков и повышения уровня воды в реках. Ливни по прогнозам синоптиков закончатся уже в среду.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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