ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине анонсировали рост рынка российской радиоэлектроники втрое

11:05
  • вторник
  • 28 июня 2022

Это произойдет благодаря поддержке государства

Радиоэлектронная промышленность является третьим сектором мировой экономики после здравоохранения и банковского дела по масштабам рыночного оборота и первым – по динамике своего развития. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
США пообещали сильнее ограничить доступ России к ресурсам и технологиям

По словам замглавы кабмина, эта отрасль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашей страны, а потому должна развиваться независимо и стабильно. Объем современного российского рынка радиоэлектронной промышленности превышает 3 трлн рублей с перспективой дальнейшего роста до 9 трлн рублей к 2030 году.

Одним из инструментов поддержки российской электронной промышленности могут стать субсидированные кредиты для покупателей. Процентная ставка по ним не превысит 5%.

Также ключевым фактором консолидации отрасли должны стать заказчики, что означает движение от гарантированного спроса к планированию производства, правительство намерено активизировать это направление, цитирует Чернышенко официальный сайт кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо обеспечить технологический суверенитет, гарантировав наличие собственных критических технологий и производств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Производство радиоэлектроники
Производство радиоэлектроники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.