В кабмине анонсировали рост рынка российской радиоэлектроники втрое

Это произойдет благодаря поддержке государства

Радиоэлектронная промышленность является третьим сектором мировой экономики после здравоохранения и банковского дела по масштабам рыночного оборота и первым – по динамике своего развития. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По словам замглавы кабмина, эта отрасль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашей страны, а потому должна развиваться независимо и стабильно. Объем современного российского рынка радиоэлектронной промышленности превышает 3 трлн рублей с перспективой дальнейшего роста до 9 трлн рублей к 2030 году.

Одним из инструментов поддержки российской электронной промышленности могут стать субсидированные кредиты для покупателей. Процентная ставка по ним не превысит 5%.

Также ключевым фактором консолидации отрасли должны стать заказчики, что означает движение от гарантированного спроса к планированию производства, правительство намерено активизировать это направление, цитирует Чернышенко официальный сайт кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо обеспечить технологический суверенитет, гарантировав наличие собственных критических технологий и производств.

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