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Производитель шин Michelin уходит из России

11:07
  • вторник
  • 28 июня 2022

Бизнес передадут местным менеджерам

Французский производитель шин Michelin объявил об уходе из России

Компания передаст свой российский бизнес местному топ-менеджменту. Решение обусловлено невозможностью продолжения поставок в актуальных условиях.

"Michelin делает заявление об отсутствии технических возможностей для ее возобновления, в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте", — говорится в релизе.

Новая организация не будет связана со структурой и маркой Michelin, передает ТАСС.

Ранее из России решил уйти финский производитель лифтов и экскалаторов KONE. Бизнес будет продан местным компаниям. Сделку планируется закрыть к четвертому кварталу 2022 года. После продажи бизнес начнет работу под другим брендом.

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Производитель шин Michelin
Производитель шин Michelin
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