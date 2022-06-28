Производитель шин Michelin уходит из России

Бизнес передадут местным менеджерам

Французский производитель шин Michelin объявил об уходе из России

Компания передаст свой российский бизнес местному топ-менеджменту. Решение обусловлено невозможностью продолжения поставок в актуальных условиях.

"Michelin делает заявление об отсутствии технических возможностей для ее возобновления, в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте", — говорится в релизе.

Новая организация не будет связана со структурой и маркой Michelin, передает ТАСС.

Ранее из России решил уйти финский производитель лифтов и экскалаторов KONE. Бизнес будет продан местным компаниям. Сделку планируется закрыть к четвертому кварталу 2022 года. После продажи бизнес начнет работу под другим брендом.

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